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    «Ювентус» предлагает «Реалу» еще 25 миллионов за Морату

    «Реал» планирует воспользоваться опцией по обратному выкупу контракта нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты. Для этого мадридцам необходимо заплатить туринскому клубу 30 миллионов евро.

    В понедельник с руководством «Реала» встретился агент Мораты для прояснения ситуации. Кроме того, представитель игрока привез в Мадрид встречное предложение «Ювентуса», который хочет исключит из контракта испанца пункт об обратном выкупе. За это итальянцы готовы отдать 25 миллионов евро.

    Напомним, в 2014 году «Ювентус» заплатил за форварда 20 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    24.05.2016 01:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 25 мая 2016, 01:16

      Дзадзу скорее всего теряют, поэтому Морату надо держать.

      0
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      Рейтинг: +14

      Veteran83 24 мая 2016, 10:13

      Я вижу только одну причину, по которой Юве участвует во всей этой котовасии - заплатить Реалу сейчас 25-30 млн., чтобы через год (или чуть позже, но в это же межсезонье) самому навариться на Морате, но уже более крупной суммой, лямов этак в 60-70 евро.

      0
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      Рейтинг: +28

      Fdo Torres 24 мая 2016, 08:57

      Какой закрученный сюжет намечается

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