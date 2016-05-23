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    Слуцкий: «Был шокирован, узнав о травме Дзагоева»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказал мнение по поводу травмы полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, которая помешает футболисту выступить на чемпионате Европы.

    «Знал, что у Алана есть проблема со стопой, он держал лед, жаловался на боль. Был уверен, что ничего страшного не произошло. Когда в воскресенье мне позвонил доктор и сказал о травме, я был шокирован.

    Наш медицинский штаб склоняется к оперативному хирургическому вмешательству. Наверное, в среду будет операция. В общую группу Алан должен вернуться примерно через месяц. Операция пройдет в Германии», – отметил Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.05.2016 14:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 мая 2016, 15:45

      Алан, выздоравливай скорее, может быть успеешь к Чемпионату Европы.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > vladimir-7 23 мая 2016, 17:45

      К Чемпионату Мира бы успеть разыграться. Какой уж Чемпионат Европы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 23 мая 2016, 15:24

      Здоровья те Дзага!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 мая 2016, 15:05

      На фоне с дувшегося Широкого, непонятного Денисова, очень плохая новость.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      fest85 23 мая 2016, 14:55

      Да, действительно очень жаль... Здоровья ему!!!

      8
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