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    Мутко: «Один из лучших игроков РФПЛ Гилерме заслуженно вызван в сборную»

    Президент РФС Виталий Мутко остался доволен списком игроков, которые поедут в составе сборной России во Францию на чемпионат Европы 2016 года.

    «Я поздравляю всех футболистов, которые вызваны на игры сборной России по футболу. Это некая новая страница может быть. Мы с вами пригласили новых людей, которые получили гражданство России – глобальный мир, мы открытая страна. Гилерме сегодня один из лучших игроков российского чемпионата, думаю, что он заслуженно вызван в национальную команду», — заключил Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    22.05.2016 10:47
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 мая 2016, 15:38

      Мутко берет на себя ответственность за назначение Слуцкого тренером сборной?
      Думаю-- НЕТ!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 22 мая 2016, 12:47

      вопросов много, а не факт что ответы будут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      AspiD123 22 мая 2016, 12:20

      Чего вы тут развели? Третий вратарь-это человек, который на 99% не сыграет ни минуты.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      KoSmoS1La > AspiD123 27 мая 2016, 20:03

      Гилерме второй как бы, а вот Лодыкин - 3

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 22 мая 2016, 11:39

      Лично мне вообще не нравится список людей, вызванных в сборную. Половине из них тут делать не ...уй.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Black Giz 22 мая 2016, 11:49

      Согласен,почитал состав и ох..л

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > zra78 22 мая 2016, 11:55

      Как раз ох...л-это еще мягко сказано.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      dobrynia 22 мая 2016, 11:33

      Поживем увидим.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 мая 2016, 11:27

      Справедлив был бы вызов джанаеча....да и вообще не вызов ни одного игрока из 2ой команды...да еще и меньше всех пропустивш х....это как то не логично....впрочем как и всегда у нас

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      1cent 22 мая 2016, 11:13

      мудко, вагинер, вот кто правит нашим футболом

      2
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