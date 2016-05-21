Ловчев: «Если вызывать игроков «Ростова» в сборную России, то только с Бердыевым»

Уважал и уважаю Ловчева но как то по меньшей мере странно от него такое слышать. "Мастера" это которые вылетели из вышки, протирали лавку в течении сезона??? А парни взявшие серебро это середнячки. Пока бабки будут все решать ничего сборной не светит. Интересно Ловчев что запоет когда вылетим из евро как на последнем чемпионате. А что собственно в сборной поменялось за исключением тренерского штаба?
Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о непопадании игроков «Ростова» в заявку сборной России на Евро-2016.
«Вообще, об отсутствии в списке игроков «Ростова» скажу так: все они раскрылись только у одного человека – у Бердыева. Если приглашать их в сборную, тогда нужно и Бердыева в сборную брать. В других командах они так, как сегодня, не играли.
Игроки «Ростова» в большинстве своем – средние футболисты. И то, что сделал Бердыев – это ежедневная работа. А на чемпионатах мира и Европы едут играть с листа. Что такое две-три недели подготовки по сравнению с ежедневной работой во время всего сезона? На Евро едут мастера, которые сильны поодиночке. А потому же ищут связи, нарабатывают что-то», – сказал Ловчев.