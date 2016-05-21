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    Ловчев: «Если вызывать игроков «Ростова» в сборную России, то только с Бердыевым»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о непопадании игроков «Ростова» в заявку сборной России на Евро-2016.

    «Вообще, об отсутствии в списке игроков «Ростова» скажу так: все они раскрылись только у одного человека – у Бердыева. Если приглашать их в сборную, тогда нужно и Бердыева в сборную брать. В других командах они так, как сегодня, не играли.

    Игроки «Ростова» в большинстве своем – средние футболисты. И то, что сделал Бердыев – это ежедневная работа. А на чемпионатах мира и Европы едут играть с листа. Что такое две-три недели подготовки по сравнению с ежедневной работой во время всего сезона? На Евро едут мастера, которые сильны поодиночке. А потому же ищут связи, нарабатывают что-то», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.05.2016 23:02
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 23 мая 2016, 10:04

      Уважал и уважаю Ловчева но как то по меньшей мере странно от него такое слышать. "Мастера" это которые вылетели из вышки, протирали лавку в течении сезона??? А парни взявшие серебро это середнячки. Пока бабки будут все решать ничего сборной не светит. Интересно Ловчев что запоет когда вылетим из евро как на последнем чемпионате. А что собственно в сборной поменялось за исключением тренерского штаба?

      0
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      Рейтинг: +155

      zenit888 23 мая 2016, 00:49

      Ловчева уважал, как игрока, а как балабола перестал. По жизни делать ничего не умеет,кроме как брехать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 22 мая 2016, 11:53

      Ну пусть будет так. Конечно буду болеть за нашу сборную. Но удивляться не буду когда будем лажать по полной.

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 22 мая 2016, 11:46

      Полностью согласен)) Даже странно было из уст Ловчева, что то здравое услышать))

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 22 мая 2016, 10:44

      Рассуждения Ловчева смешны, хотя он авторитетный эксперт.
      На Европе будут скоростные соперники и нам необходимы такие защитники
      как Кудряшов и Новосельцев. При всем уважении к защитникам ЦСКА,
      они на чемпионате Европы будут беспомощны , даже со сборной Словакии.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 22 мая 2016, 08:19

      просто унижение Ростова и все

      -2
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 22 мая 2016, 05:16

      У ловчева старческий маразм. Как может такое говорить, который в жизни ничего не выиграл. Долбаеб.

      -2
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      Рейтинг: +127

      талхк 22 мая 2016, 04:38

      Неужели хоть Ловчев остался в адеквате и трезво смотрит на это.

      1
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский > талхк 23 мая 2016, 10:09

      А Вы не Ловчев сам то?

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 22 мая 2016, 04:07

      Греция 2004 обошлась без супермастеров

      3
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      Рейтинг: +362

      sargassov 21 мая 2016, 23:27

      Тут Ловчев прав на 100500%

      Лично я не против того, что игроки клуба не будут травмированы в сборной

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