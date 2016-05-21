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    «Бавария» – «Боруссия» Д. Хуммельс сыграет в основном составе в своем последнем матче за гостей

    Стали известны стартовые составы «Баварии» и дортмундской «Боруссии» на финальный матч Кубка Германии.

    «Бавария»: Нойер, Лам, Киммих, Боатенг, Алаба, Видаль, Алькантара, Рибери, Мюллер, Коста, Левандовски.

    «Боруссия» Д: Бюрки, Шмельцер, Хуммельс, Папастатопулос, Пищек, Бендер, Вайгль, Ройс, Мхитарян, Кастро, Обамеянг.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Олимпиаштадион» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого матча.

    Источник: Soccerway

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    21.05.2016 20:08
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      Friedrich Zimmerman 21 мая 2016, 20:12

      Ну посмотрим как сыграет этот предатель

      -2
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