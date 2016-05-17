Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В финале Лиги Европы будет использована система Hawk-Eye

    В финальном матче Лиги Европы, впервые за всю историю проведения соревнований под эгидой УЕФА будет применена система автоматического определения взятия ворот.

    «Технологии определения взятия ворот и дополнительные помощники рефери идеально дополняют друг друга. Главная задача дополнительных помощников не в том, чтобы следить за линией ворот и решать, пересек ее мяч или нет. Скорее, они должны наблюдать за всем, что происходит в штрафной, и помогать главному судье принимать верные решения. Теперь, когда есть технология определения взятия ворот, они могут полностью сосредоточиться на событиях в штрафной – самой важной части футбольного поля», – заявил старший офицер УЕФА по делам судейства Пьерлуиджи Коллина.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2016 18:54
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 17 мая 2016, 21:25

      Бред.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Yuras666 17 мая 2016, 20:45

      осталось повторы ввести, чтоб "балерин" наказывать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      вавос 17 мая 2016, 20:33

      Это хорошая новость)Теперь бы везде такую систему ввести,в том числе и у нас))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11