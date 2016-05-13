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    Гвардиола: «Моей целью не было менять немецкий футбол. Я высокомерен, но не настолько»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола подвел итоги своего пребывания в Бундеслиге. Напомним, летом испанец возглавит «Манчестер Сити».

    «Я не тот человек, который может оценить, насколько сильно было мое влияние на немецкий футбол. Я приходил в «Баварию» не для того, чтобы его менять. Я высокомерен, но не настолько.

    Я приходил сюда, чтобы учиться. По этой же причине я отправляюсь в Англию», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

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    13.05.2016 22:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 13 мая 2016, 23:53

      Шавка лысая. Всю команду развалил гандон каталонский. Бревнища своего прихвати в МС которого Шлаколькантру и Берната деревянного. Мудило физручное.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 13 мая 2016, 23:13

      А зачем тогда менял раз не хотел??

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Vaart23 13 мая 2016, 22:47

      Так ничему и не научился...

      -1
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