Гвардиола: «Моей целью не было менять немецкий футбол. Я высокомерен, но не настолько»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола подвел итоги своего пребывания в Бундеслиге. Напомним, летом испанец возглавит «Манчестер Сити».

«Я не тот человек, который может оценить, насколько сильно было мое влияние на немецкий футбол. Я приходил в «Баварию» не для того, чтобы его менять. Я высокомерен, но не настолько.

Я приходил сюда, чтобы учиться. По этой же причине я отправляюсь в Англию», – сказал Гвардиола.