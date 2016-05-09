Колосков: «Россия не имеет возможности выставить своего кандидата в президенты УЕФА»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал решение Мишеля Платини покинуть пост главы УЕФА.

– Новостью решение Платини об отставке для меня не стало. Он поступил правильно, его позиция оправдана. Как вы помните, перед выборами в президенты ФИФА он снимал свою кандидатуру, потому что другого выбора не было – его бы никто не допустил бы к ним. Здесь то же самое. Он мог и не уходить в отставку, только ему все равно запрещена деятельность в футболе. Сегодня этот срок снизили до четырех лет. Теперь на чрезвычайном конгрессе УЕФА месяца через три-четыре будем избирать нового главу союза.

– Кандидат от России возможен?

– Нет. Вероятность такого развития событий – нулевая. У нас даже нет члена исполкома в УЕФА.