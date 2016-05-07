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    Пранделли – основной кандидат на пост наставника «Лацио»

    Бывший наставник сборной Италии Чезаре Пранделли может быть назначен на должность главного тренера «Лацио» по завершении сезона. Он является главным кандидатом на пост рулевого римлян, несмотря на то, что нынешний и.о. главного тренера Симоне Индзаги демонстрирует весьма неплохие результаты.

    Президент «Лацио» Клаудио Лотито на рассматривает Индзаги в качестве долгосрочной перспективы, и уже давно обратил свои взгляды на Пранделли. Несмотря на это, кандидатура экс-игрока «бьянкочелести» будет поддерживаться спортивным директором клуба Игли Таре.

    Источник: Football Italia

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    07.05.2016 13:55
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