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    Левандовски: «Сейчас я очень счастлив в Мюнхене»

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски в очередной раз подчеркнул, что на данный момент его все устраивает в мюнхенской команде. Несмотря на это, футболист не исключил, что в будущем он может переехать в Англию или Испанию.

    «Возможно, когда-нибудь я поиграю за одну из команд Англии или Испании. Но на сегодняшний день я привержен «Баварии», поскольку считаю этот клуб идеальным для персонального роста и завоевания трофеев.

    Кто помимо «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» может демонстрировать такую стабильность? Не знаю, что ждет меня в будущем, но сейчас я очень счастлив в Мюнхене», — сказал поляк.

    Источник: Francefootball

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    27.04.2016 07:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 27 апреля 2016, 10:57

      И это главное!

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