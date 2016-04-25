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    Коман: «Расстроился, когда узнал, что Гвардиола уходит»

    Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман рассказал о том, как за один сезон он привязался к наставнику команды Хосепу Гвардиоле, который ему помог прибавить на футбольном поле.

    «Он здорово мне помог. Его стиль мне подходит. Он дал мне игровое время и посоветовал не мучить себя вопросами, а просто играть. Ему нравятся игроки, которые нацелены на ворота и не боятся идти в обводку, поэтому он дал мне простое наставление: «Играй так, как играется».

    Даже когда у меня не клеится игра, он подбадривает, кричит: «Давай, давай, давай». Но меня не надо подстегивать. Я сам себя подстегиваю. Люблю ощущать давление во время игры. Выпустив меня на поле, он сделал мне лучший из возможных подарков».

    Мы знаем, что он хочет большего, что он требует большего, но это обратная сторона страха. Чувствуем, что он ведет нас в правильном направлении. Расстроился, когда узнал, что он уходит. Я познакомился с ним лишь в этом сезоне, но уже здорово к нему привязался. Тем не менее понимаю, что так устроен футбол», – рассказал Коман.

    Источник: УЕФА

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    25.04.2016 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 25 апреля 2016, 20:49

      Шо Кингсли вчера узнал и расстроился, дык все ещё в прошлом году знали и никто не расстроился

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