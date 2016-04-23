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    Бундеслига. «Бавария» едет в Берлин оформлять чемпионский титул

    23 апреля в центральном матче 31-го тура чемпионата Германии сыграют «Герта» и «Бавария». Футболисты домашней команды продолжают вести борьбу за третью строчку турнирной таблицы, а мюнхенцы намерены оформить чемпионский титул уже в эти выходные. Напомним, что «Бавария» досрочно станет чемпионом страны при условии, что обыграет «Герту», а «Боруссия» оступится в матче с «Штутгартом».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 16:30.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2016 11:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 23 апреля 2016, 15:56

      едут в берлине шашкой помахать или выигрывать бундеслигу?

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