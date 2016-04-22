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    Гвардиола: «Никто не выигрывал Бундеслигу четыре раза подряд»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола накануне матча 31-го тура Бундеслиги против «Герты» поделился размышлениями о возможном чемпионстве команды.

    «Мы еще не планировали празднование чемпионства, после матча мы вернемся в Мюнхен. Я ожидаю, что «Боруссия» Д обыграет «Штутгарт», так что нам понадобятся еще две победы.

    Для «Баварии» будет большой честью выиграть титул в четвертый раз подряд. Ни одна немецкая команда еще не добивалась этого, и будет отлично, если мы это сделаем», – сказал Гвардиола.

    За четыре тура до конца чемпионата «Бавария» опережает «Боруссию» Д на семь очков.

    Источник: Goal.com

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    22.04.2016 20:45
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: -92

      Raxor 22 апреля 2016, 21:34

      да че там, го 5 раз

      -1
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