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    L’Equipe: 68% опрошенных не хотят видеть Бензема в составе сборной Франции

    Известное французское спортивное издании L’Equipe провело опрос среди болельщиков с целью узнать, что они думают об исключении нападающего «Реала» Карима Бензема из состава сборной Франции.

    Согласно итогам опроса, мнение 68% читателей совпало с решением Федерации футбола страны об отстранении игрока от участия на домашнем чемпионате Европы в составе французской команды. Всего в голосовании приняли участие более 150-ти тысяч человек.

    Напомним, сегодня Бензема в своем Twitter заявил, что не попал в заявку французов на континентальное первенство.

    Источник: L' Equipe

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    14.04.2016 00:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      Den4ik111 14 апреля 2016, 02:07

      Жаль если его не будет

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