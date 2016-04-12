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    Заммер: «Понимаю Таски, но Киммих играет лучше»

    Спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер прокомментировал недавнее заявление защитника команды Сердара Таски, который выразил недовольство отсутствием игровой практики.

    Напомним, что 28-летний игрок принадлежит «Спартаку», а в «Баварию» он перешел в начале февраля и с тех пор провел на поле только 53 минуты.

    «Таски имеет полное право так думать и говорить. Ситуация сложилась так, что Джошуа Киммих отлично играет на его позиции.

    Ясно, что Сердар будет доволен. Но самое главное— чтобы он продолжал оставаться в оптимальной форме», — сказал Заммер.

    Источник: TZ

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    12.04.2016 11:24
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 апреля 2016, 12:02

      пятакам в зад его

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