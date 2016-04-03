«Боруссия» М постарается ослабить позиции «Герты» в призовой тройке

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле примет «Герту». Хозяева за счет победы смогут вернутся в зону еврокубков и сократить отставание от берлинцев до трех очков.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало игры – в 16:30.