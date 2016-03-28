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    Гасилин: «Если в семье из Гельзенкирхена ребенок болеет за «Боруссию», от него откажутся»

    Нападающий «Шальке-04» Алексей Гасилин рассказал о принципиальном противостоянии болельщиков гельзенкирхенского клуба и дортмундской «Боруссии».

    – В Германии настолько принципиальные болельщики?

    – Очень. Если в семье из Гельзенкирхена ребенок начнет болеть за «Боруссию», от него просто-напросто откажутся (смеется).

    – В России с принципами помягче.

    – Просто в Германии футбол на совершенно ином уровне, о нем говорят на каждом углу. А у нас совсем нет пропаганды футбола.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.03.2016 15:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 марта 2016, 18:10

      У нас совсем другая пропаганда, ага, да и жизнь не располагает к масштабной футболомании даже на уровне сборной.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Aztec58 28 марта 2016, 20:58

      Жизнь вообще ..уёвая пошла последнее вреия

      -1
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