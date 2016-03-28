Гасилин: «Если в семье из Гельзенкирхена ребенок болеет за «Боруссию», от него откажутся»

У нас совсем другая пропаганда, ага, да и жизнь не располагает к масштабной футболомании даже на уровне сборной.
Нападающий «Шальке-04» Алексей Гасилин рассказал о принципиальном противостоянии болельщиков гельзенкирхенского клуба и дортмундской «Боруссии».
– В Германии настолько принципиальные болельщики?
– Очень. Если в семье из Гельзенкирхена ребенок начнет болеть за «Боруссию», от него просто-напросто откажутся (смеется).
– В России с принципами помягче.
– Просто в Германии футбол на совершенно ином уровне, о нем говорят на каждом углу. А у нас совсем нет пропаганды футбола.