Гасилин: «Если в семье из Гельзенкирхена ребенок болеет за «Боруссию», от него откажутся»

Нападающий «Шальке-04» Алексей Гасилин рассказал о принципиальном противостоянии болельщиков гельзенкирхенского клуба и дортмундской «Боруссии».

– В Германии настолько принципиальные болельщики?

– Очень. Если в семье из Гельзенкирхена ребенок начнет болеть за «Боруссию», от него просто-напросто откажутся (смеется).

– В России с принципами помягче.

– Просто в Германии футбол на совершенно ином уровне, о нем говорят на каждом углу. А у нас совсем нет пропаганды футбола.