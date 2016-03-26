Хохлов: «Сборная России должна играть на полную и с Литвой, и с Францией»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов накануне товарищеских матчей между россиянами и командами Литвы и Франции поделился ожиданиями от предстоящих встреч. Напомним, с литовцами наша национальная команда сыграет сегодня в 19:00, с французами – 29 марта в 22:00.

– Стоит ли распределить силы между матчами против Литвы и Франции: где-то сыграть на полную, а где-то поберечь себя?

– Играть на полную нужно и там, и там. Тренерский штаб будет распределять между футболистами игровую нагрузку.

– Есть ли у нас в сборной сейчас незаменимые игроки?

– Не хотелось бы кого-то выделять. Понятно, что имеются игроки с большим опытом, их позиции кажутся незыблемыми. Но у любого игрока есть желание пробиться в основной состав, пусть у кого-то меньше шансов, а у кого-то больше.