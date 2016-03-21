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    Роде: «Гвардиола со мной не разговаривает»

    Полузащитник «Баварии» Себастьян Роде рассказал об отношениях с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. В текущем сезоне 25-летний немец редко выходит на поле, записав на свой счет один гол и две результативные передачи в 13-ти матчах.

    «Гвардиола со мной не разговаривает, так что я не знаю своей роли в команде и почему я не играю на более регулярной основе. Многие люди в клубе довольны мной, но я недоволен своим игровым временем. Это неприятная ситуация, но я в любом случае стараюсь не унывать. Нельзя позволять себе отчаиваться. Буду продолжать работать, чтобы помочь команде добиться поставленных целей», – сказал хавбек.

    Источник: Goal.com

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    21.03.2016 11:27
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