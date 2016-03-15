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    Карпин был уверен в чемпионстве «Спартака» перед своим увольнением

    Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Карпин считает, что красно-белые были близки к чемпионству, когда его уволили из команды в 2014 году.

    - Оцените ту ситуацию хотя бы просто по очкам. На момент моей отставки мы были в одной победе от первого места. Понимал, что в команде все нормально, все в наших руках, вот-вот результат придет. ЦСКА отставал от лидера еще больше – а потом перегнал всех и взял золото.

    - Следующий вопрос о самом тяжелом моменте карьеры, кажется, можно не задавать.

    - Да – это как раз то увольнение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2016 07:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 марта 2016, 10:50

      Ой-ой-ой! Фишка Спартака - жить прошлым )))

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 15 марта 2016, 10:34


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      0
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 15 марта 2016, 09:49

      Грех смеяться над убогим.

      -

      Напишите, пожалуйста, ещё и о том. что летом он был уверен в выигрыше Армавиром ФНЛ.

      До чего же всё-таки невероятных лузеров рождает Спартак.

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 15 марта 2016, 09:02

      ЩАС БОМЖЕЙ ПЛЮЩИТЬ НАЧНЕТ

      -1
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