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    Кононов: «Крицюк – главный герой матча? Нет, вся команда»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился своими первыми впечатлениями от победы в выездном матче против «Мордовии» (1:0) в рамках 20 тура российской Премьер-лиги.

    «В начале встречи мы допускали такие же ошибки, что и «Мордовия». Может быть, в начале атаки в первые минуты действовали не так хорошо. Но затем были неплохие моменты. К сожалению, быстрое удаление негативно повлияло на игру. С другой стороны, мы стали действовать быстрее, забили красивый гол. Победа тяжелая, нужная. Очень хорошо сыграли все, включая вратаря. Добыли очень важные три очка.

    Является ли главным героем матча Крицюк? Нет, вся команда», - сказал Кононов в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    13.03.2016 17:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +627

      Xiko 13 марта 2016, 17:53

      А толку? Вон...приглашали и все равно через год увольняли))

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 17:22

      Кононов прав! Вперёд быки! А для сети Магнит у меня добрых слов нет!

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