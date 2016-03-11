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    Энрике: «Чувствую, что этот год станет для нас не менее успешным, чем прошлый»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 29-го тура Примеры против«Хетафе».

    «До конца чемпионата осталось десять матчей, мы находимся на финишной прямой, и «Хетафе» станет для нас очередной проверкой. Каждый год концовка сезона удается нам лучше, чем его начало.

    Нас мотивируют возможные успехи, и у меня есть чувство, что мы достигнем того же, что и в прошлом году, или даже большего.

    У нас хорошее преимущество над преследователями, но стоит им одержать пару побед, а нам – потерять очки, как все очень усложнится. Так случилось с «Баварией» в Германии», – сказал Энрике.

    Источник: Football Espana

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    11.03.2016 20:24
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