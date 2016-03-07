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    Мини-футбол. Алиев остался доволен игрой российских команд на Кубке Еременко

    Президент АМФР Эмиль Алиев подвел итоги розыгрыша Кубка Еременко, в котором победу одержал казахстанский «Кайрат».

    - От лица Российского футбольного союза и Ассоциации мини-футбола России я поздравляю всех участников Кубка Еременко с красочным завершением третьего сезона. Во второй раз алмаатинский "Кайрат" стал обладателем золотых наград, показав очень яркую игру на радость переполненному стадиону. Радует стабильность российских команд: "Тюмень" второй год подряд выступает в финале, "Синара" является призером всех трех розыгрышей. Не могу не отметить старание карагандинского "Астана-Тулпар", рижского "Никарса" и новичка - "Норильского никеля". Эти коллективы внесли большой вклад в развитие турнира, и в тот праздник, который прошел на казахстанской земле.

    Самые теплые слова благодарности я хочу сказать в адрес казахстанской федерации мини-футбола в лице президента Льва Кима и мини-футбольного клуба "Кайрат" в лице руководителя Кайрата Оразбекова. 3-й розыгрыш Кубка Еременко был блестяще организован, ярким свидетельством чему стал большой зрительский интерес: как непосредственно на стадионе, так и у экранов при просмотре прямых трансляций. Смело можно сказать, что совместными усилиями мы преодолели новый рубеж в истории замечательного турнира, проводимого в память величайшего игрока 20-го века Константина Еременко!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2016 10:27
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