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    Левандовски: «Наша задача в том, чтобы выиграть Бундеслигу четыре раза подряд»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ранее выступавший за «Боруссию», рассуждал о шансах двух команд в борьбе за титул в преддверии очного матча, который состоится сегодня в 20:30.

    «У нас все еще пять очков преимущества над «Боруссией». Наша задача в том, чтобы выиграть Бундеслигу. Ни одной команде до сих пор не удавалось выиграть национальное первенство четыре раза подряд. Мы хотим добиться этого и войти в историю. А для этого нам надо продолжать бороться. До конца сезона долгий путь», — пояснил Левандовски.

    Источник: Goal.com

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    05.03.2016 09:34
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