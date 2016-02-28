«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на финальный матч Кубка английской Лиги между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Лукас, Сахо, Морено, Хендерсон, Джан, Милнер, Коутиньо, Фирмино, Старридж.

Запасные: Богдан, К. Туре, Бентеке, Аллен, Лаллана, Ориги, Флэнаган.

"Манчестер Сити": Кабальеро, Клиши, Отаменди, Компани, Санья, Фернандиньо, Фернандо, Стерлинг, Яя Туре, Сильва, Агуэро.

Запасные: Харт, Коларов, Сабалета, Демикелис, Навас, Ихеаначо, Бони.