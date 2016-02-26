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    Дюрица: «Мы знали, что ответная игра будет отличаться от матча в Стамбуле»

    Защитник московского "Локомотива" Ян Дюрица рассказал о том, как в команде приняли вылет из Лиги Европы после ничьи с турецким "Фенербахче" (1:1) в ответном матче 1/16 финала.

    "Конечно, мы расстроены. Жаль, что не вышли дальше. Спасибо всем болельщикам, которые пришли, поддержка была огромная. Мы знали, что игра будет другой по сравнению с матчем в Стамбуле. Все ребята молодцы, если бы Сэм забил...

    Будет ли тяжело психологически настроиться на чемпионат России? У нас было две тяжелые игры, из которых тренер увидел как команда настроена и как готова. Нам предстоит тяжелая игра с "Тереком", Лига Европы уже позади, надо смотреть вперед. Надеемся, что все ребята будут готовы. Жаль, что потеряли Ндинга", - передает слова Дюрицы корреспондент "Бомбардира" Михаил Ботвинник.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.02.2016 00:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 февраля 2016, 12:52

      "Все ребята молодцы"- анекдот и только.

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