Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Какой нужен уровень интеллекта, чтобы додуматься до того, что сделал Тарасов?»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поступок полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, продемонстрировавшего майку с изображением Путина после матча Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2).

    "По большому счету со стороны Тарасова имела место политическая провокация. Всем известно о сложных отношениях между Россией и Турцией, о санкциях в отношении друг друга. ФИФА и УЕФА делали все возможное, чтобы конфликт никак не отразился на футболе. И тут такое… Представляете, если бы болельщики на это отреагировали и начали выбегать на поле, бросать различные предметы в игроков или официальных лиц? Могло же и побоище начаться среди фанатов. Не так страшна пропаганда каких-то политических вещей, как провокация.

    Дима сделал глупость и теперь будет любыми способами оправдываться, чтобы загладить вину. Вопрос Тарасову: почему ты раньше не надевал эту футболку? Зачем это нужно было делать именно в Турции? Это какой должен быть уровень интеллекта, чтобы до такого додуматься? Если Тарасов получит дисквалификацию, то она будет справедливой – надо все-таки думать, что ты демонстрируешь и какие могут быть последствия. И, конечно, очень плохо, что в клубе не нашлось человека, который подсказал бы ему это и заставил бы снять майку", – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2016 23:37
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 25 февраля 2016, 20:59

      «Было у отца три сына: двое умных, а третий - футболист»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      AloneStalker 25 февраля 2016, 07:33

      Тарасов - дебил и игрочишка жалкий...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 февраля 2016, 14:43

      Теперь Путин поставит Тарасова министром спорта

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 18 февраля 2016, 12:08

      Тарасов нацелился на выборы в думу от ЕР.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 18 февраля 2016, 10:49

      Опечатка.... наподобие этой, тоже с ПУТИНЫМ...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 18 февраля 2016, 10:47

      С Бубновым соглашусь в одном: что ж ты раньше её не одевал? А в целом ничего криминальной не вижу. Я и сам за границей ношу наподобие этой, тоже с Паутины. Мне пох!!! Я горжусь своей страной и Президентом!!! ИМХО

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      За Питер и ЗЕНИТ. 18 февраля 2016, 10:14

      В дом2 долой к Бузовой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 18 февраля 2016, 09:14

      всё, гнать его надо из клуба!)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Juventini_24 18 февраля 2016, 08:44

      Может надо проще к вещам относится, если кто-то из игроков Фенербахче продемонстрирует футболку с президентом Турции, мне будет всё равно.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Juventini_24 18 февраля 2016, 09:49

      А если майка с фото Ердогана и надписью "самый меткий президент" ? И это будет нормально?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      Juventini_24 > андрей андреев 19 февраля 2016, 07:55

      Скрытый подтекст можно увидеть хоть в чём, было бы желание.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Soccer-Loko-Fan 18 февраля 2016, 06:16

      Проблема не в маке, а в том что одел её не в том месте. Тарасов мог подставить как своих одноклубников так и болельщиков, отхватить могли все и просто удивительно что так легко всё кончилось.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > Soccer-Loko-Fan 18 февраля 2016, 18:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Странные вы люди,в вас камнями кидают,режут и бьют,а вы говорите какой же плохой поступок совершил Тарасов!Обсурд.

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11