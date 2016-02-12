Клопп: «Ливерпуль дышит футболом»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своим мнением о городе и своей команде.

"Здесь работали великие тренеры и игроки, которые написали клубную историю. Мы стараемся вернуть те времена.

Мне здесь очень хорошо. Это особый клуб и особый город. "Энфилд" - великий стадион, который пропитан историей. Это привилегия и удовольствие здесь работать.

Куда не пойдешь, тут везде исторические и футбольные достопримечательности. Клубные легенды всегда посещают важные мероприятия. Клуб важен городу", - сказал Клопп.