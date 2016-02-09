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    Агент Левандовски: «Бавария» – идеальный клуб для Роберта, он никуда не уйдет»

    Цезари Кухарски, представляющий интересы нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, заявил, что игрок не собирается покидать мюнхенский клуб, несмотря на постоянные слухи, отправляющие его в то в "Реал", то в "ПСЖ".

    "У меня никогда не было контактов с "Реалом" на предмет вероятного трансфера. Это всего лишь выдумки. Игрок всегда окружен множеством слухов, усиливающихся в период трансферного окна. Но поверьте, я не вел переговоров ни с одним из испанских клубов. Не было у меня разговора с представителями "ПСЖ". "Бавария" – идеальный клуб для Левандовски, поэтому он не намерен из него уходить", – приводит PolsatSport слова Кухарски.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2016 15:52
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 февраля 2016, 16:29

      Ага, разве что в Китай!

      -1
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