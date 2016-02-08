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    Маротта не отпустит Аллегри в «Челси»

    Директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта не собирается отпускать главного тренера команды Массимилиано Аллегри в "Челси".

    Ранее появились слухи о том, что синие контактировали с Аллегри по поводу сотрудничества после окончания сезона.

    "У нас есть особая связь с Аллегри. Сейчас команда в решающей фазе сезона, поэтому все обязаны сосредоточиться на задачах. Договоры даже не так важны, как связь между людьми. У Аллегри есть все условия, чтобы продолжать работу с "Ювентусом". Мы им довольны", – сказал он.

    Источник: A Bola

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    08.02.2016 15:12
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