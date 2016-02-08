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    Алаба: «Гвардиола открыл футбол с новой стороны»

    Защитник "Баварии" Давид Алаба высказал свое мнение о тренерском мастерстве наставника команды Хосепа Гвардиолы, отметив, что испанский специалист многое дал мюнхенскому клубу.

    "У Гвардиолы уникальная методика тренировок. Он открыл футбол с новой стороны. Игра "Баварии" становится лучше с каждым годом, у него очень серьезная подготовка к матчам", – цитирует Алабу BT Sport.

    Напомним, Гвардиола взошел на тренерский мостик "Баварии" в 2013-м году. Он отказался продлевать в клубом контракт, истекающий грядущим летом, и по завершении нынешнего сезона возглавит "Манчестер сити".

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2016 01:56
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