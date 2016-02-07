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    Игуаин: «Игра против «Юве» – обычный матч Серии А»

    Форвард лидера Серии А "Наполи" Гонсало Игуаин подвел итоги встречи 24-го тура против "Карпи" (1:0).

    "Это был непростой поединок с командой, играющей в оборонительный футбол. Нам пришлось потрудиться и проявить терпение до того момента, пока не предоставился шанс забить. До следующего поединка у нас есть неделя, можем чувствовать себя спокойно.

    Не рассматриваем игру против "Ювентуса" как самую главную в сезоне. Это будет просто еще один матч в первенстве", – сказал Игуаин.

    Напомним, "Наполи" опережает туринский клуб на два очка. Очную встречу команды проведут в следующем туре 13-го февраля.

    Источник: Football Italia

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    07.02.2016 21:18
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