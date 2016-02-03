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    Кутепов пожелал удачи Таски в «Баварии»

    Защитник "Спартака" Илья Кутепов прокомментировал переход своего партнера по команде Сердара Таски в "Баварию".

    "Я думаю, переход Таски в "Баварию" удивил всю команду. Самые громкие трансферы обычно в последний момент и происходят. Конечно, мы рады за Сердара, всe-таки "Бавария" — это именитый клуб. Такие вещи в любой команде живо обсуждаются, не только в нашей. Мы ещe в конце второго сбора как бы попрощались. Так, поверхностно. Ничего конкретного у Таски ещe не было, но он уже находился в подвешенном состоянии. Я хочу, чтобы у него там получилось. При травмированном Боатенге шансы есть, конечно", — сказал Кутепов.

    Напомним, что "Бавария" арендовала 28-летнего Таски за 2,5 миллионов евро до конца этого сезона. Летом мюнхенцы могут выкупить права на футболиста за 10 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.02.2016 20:11
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