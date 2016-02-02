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    «Сассуоло» – «Рома». Смотреть онлайн

    Сегодня состоится матч 23-го тура чемпионата Франции между "Сассуоло" и "Ромой". Хозяева не слишком удачно играли в последних матчах и несколько отдалились от зоны Лиги Европы, но имеют возможность поправить положение. Римляне занимают 5 позицию, но сохраняют шансы на попадание в Лигу чемпионов. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть этот поединок. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    22:45 "Сассуоло" - "Рома"

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2016 21:45
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