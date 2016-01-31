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    Дзюба: «Кокорина и Жиркова встретили знаменитым туннелем»

    Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, как в команде встретили новичков сине-бело-голубых Александра Кокорина и Юрия Жиркова.

    – К команде присоединились Александр Кокорин и Юрий Жирков. Как их приняли?

    – Конечно, был знаменитый туннель. Мы рады пополнению – они помогут нам и в Лиге чемпионов, и в чемпионате. Это существенное усиление – игроки национальной сборной. Мы рады их видеть.

    – Как в целом проходят сборы?

    – Набираем форму, но пока еще не 100%. В целом все хорошо – погода отличная, условия тоже. Так что продолжаем работать.

    Источник: ФК «Зенит»

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    31.01.2016 16:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 21:05

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      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 31 января 2016, 17:28

      любят в с-б-ГОЛУБОМ клубе амаурофилии

      0
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 31 января 2016, 16:59

      И денег газпромовских сразу отвалили.Теперь дела у них в гору пойдут

      0
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