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    Ширер: «Победа в Кубке Англии выиграет для ван Гаала время»

    По мнению экс-нападающего "Ньюкасла" Алан Ширера, победа "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии даст время наставнику манкунианцев Луи ван Гаалу, слухи о возможной отставке которого появляются все чаще в последнее время. При этом, он вспомнил подобную ситуацию в "Арсенале", который в 2014-м году завоевал кубок спустя девять лет без трофеев.

    "Когда "Арсенал" выиграл Кубок Англии, это дало Венгеру немного времени. Вы можете представить, на сколько вызовов пришлось бы ему ответить без этого турнира. Справился бы он? В данный момент подобная ситуация в "МЮ", который продолжает бороться за победу в этом турнире", – сказал Ширер.

    Источник: BBC

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    30.01.2016 16:47
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