Неймар ответил на слова критиков

Молодец парень! Скептически к нему относился, когда он играл в Бразилии, но проникся уважением после ЧМ 14. Теперь, конечно, он лучший в пост-Месси-Роналдовскую эпоху и поведение его тоже вселяет надежду, что эта эпоха не будет провальной...
Нападающий "Барселоны" Неймар не согласен тем, что своими действиями на поле он провоцирует соперников. Отметим, что такое мнение недавно выразили европейские специалисты.
"Своей манерой игры я никого не провоцирую, мой футбол – дриблинг и финты. Я – нападающий и не могу просить своих партнеров по команде открываться, чтобы делать им передачи. Некоторым людям, не любящим футбол, не нравится и дриблинг. И я не понимаю, что они говорят. Я должен быть полезен своим одноклубникам дриблингом и голами. Именно этим я должен заниматься", — приводит слова Неймара портал Bein Sports.