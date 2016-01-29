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    Неймар ответил на слова критиков

    Нападающий "Барселоны" Неймар не согласен тем, что своими действиями на поле он провоцирует соперников. Отметим, что такое мнение недавно выразили европейские специалисты.

    "Своей манерой игры я никого не провоцирую, мой футбол – дриблинг и финты. Я – нападающий и не могу просить своих партнеров по команде открываться, чтобы делать им передачи. Некоторым людям, не любящим футбол, не нравится и дриблинг. И я не понимаю, что они говорят. Я должен быть полезен своим одноклубникам дриблингом и голами. Именно этим я должен заниматься", — приводит слова Неймара портал Bein Sports.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.01.2016 07:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 29 января 2016, 10:52

      Молодец парень! Скептически к нему относился, когда он играл в Бразилии, но проникся уважением после ЧМ 14. Теперь, конечно, он лучший в пост-Месси-Роналдовскую эпоху и поведение его тоже вселяет надежду, что эта эпоха не будет провальной...

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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 29 января 2016, 08:29

      Правельно! Пошли все в очко! Не хуй слушать завистников!

      1
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      Рейтинг: +17

      Den_777 29 января 2016, 08:21

      В точку.

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