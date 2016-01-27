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    Грасси перешел в «Наполи» и сломался на первой же тренировке

    Полузащитник "Аталанты" Альберто Грасси перешел в "Наполи".

    Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Хавбек подписал с неаполитанцами контракт до лета 2020 года.

    Грасси сегодня провел первую тренировку в составе "Наполи" и сразу же получил травму. Футболист был доставлен в больницу, где пройдет медицинское обследование.

    20-летний Грасси выступал за "Аталанту" с 2014 года, провел за клуб 18 матчей. Также на его счету 2 матча за молодежную сборную Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

    Источник: Football Italia

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    27.01.2016 19:30
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