«Бавария» не сможет рассчитывать на Боатенга минимум в течение трех месяцев

Вот это потеря
Защитник "Баварии" Джером Боатенг не сможет помочь своей команде на протяжении ближайших трех месяцев. Такой минимальный срок отвел на восстановление игрока медицинский штаб мюнхенского клуба. Напомним, что 27-летний оборонец получил повреждение приводящей мышцы во встрече 18 тура немецкой Бундеслиги с "Гамбургом" (2:1), после чего был заменен на 56 минуте.
Таким образом, травма может помешать игроку принять участие в матчах "Баварии" с "Ювентусом" в 1/8 финала Лиги чемпионов, также немец скорее всего пропустит и четвертьфинальную стадию турнира, при условии прохода мюнхенцев в следующий раунд.