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    Лига 1. «Ницца» переиграла «Лорьян» и другие результаты

    В матче 22-го тура Лиги 1 «Ницца» одолела «Лорьян» со счетом 2:1. У победителей отличились Бен Арфа и Косьелло, гол «Лорьяна» записал на свой счет Жуффре.

    В других встречах тура «Генгам» обыгал «Бастию», «Нант» и «Бордо» сыграли вничью, «Лилль» уступил «Труа», «Монпелье» проиграл «Кану».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур

    Генгам – Бастия – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Жиресс (с пенальти), 90.

    Удаления: Аите, 68; Каюзак, 90.

    Нант – Бордо – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сигторссон, 1; 2:0 – Бедойя, 31; 2:1 – Диабате, 84; 2:2 – Кана, 90.

    Лилль – Труа – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Буфал (с пенальти), 25; 1:1 – Кабо, 77; 1:2 – Кабо, 80; 1:3 – Пи, 86.

    Монпелье – Кан – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бенсебани, 23; 1:1 – Роделин, 40; 1:2 – Делор, 52.

    Ницца – Лорьян – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Жуффре, 23; 1:1 – Бен Арфа, 35; 2:1 – Косьелло, 44.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2016 23:55
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