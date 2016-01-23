Лига 1. «Ницца» переиграла «Лорьян» и другие результаты

В матче 22-го тура Лиги 1 «Ницца» одолела «Лорьян» со счетом 2:1. У победителей отличились Бен Арфа и Косьелло, гол «Лорьяна» записал на свой счет Жуффре.

В других встречах тура «Генгам» обыгал «Бастию», «Нант» и «Бордо» сыграли вничью, «Лилль» уступил «Труа», «Монпелье» проиграл «Кану».

Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур

Генгам – Бастия – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Жиресс (с пенальти), 90.

Удаления: Аите, 68; Каюзак, 90.

Нант – Бордо – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Сигторссон, 1; 2:0 – Бедойя, 31; 2:1 – Диабате, 84; 2:2 – Кана, 90.

Лилль – Труа – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Буфал (с пенальти), 25; 1:1 – Кабо, 77; 1:2 – Кабо, 80; 1:3 – Пи, 86.

Монпелье – Кан – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Бенсебани, 23; 1:1 – Роделин, 40; 1:2 – Делор, 52.

Ницца – Лорьян – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Жуффре, 23; 1:1 – Бен Арфа, 35; 2:1 – Косьелло, 44.

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Турнирная таблица Лиги 1