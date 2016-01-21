«Атлетико» хочет купить Кампля

"Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Байера" Кевину Камплю.

Мадридский клуб намерен приобрести хавбека зимнее трансферное окно. Напомним, что "Атлетико" запрещено регистрировать футболистов на протяжении двух следующих трансферных окон, поэтому январь является единственной возможностью усилить состав в данное время.

25-летний Кампль выступает за "Байер" с 2015 года, провел за клуб 24 матча и забил 2 гола. За сборную Словении сыграл 19 матчей и забил 2 гола. Ориентировочная стоимость Кампля составляет 9 миллионов евро.