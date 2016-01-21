«Фиорентина» ведет переговоры по трансферу Сарате

Аргентинский нападающий "Вест Хэма" Мауро Сарате может перейти в "Фиорентину".

"Мы ведем переговоры с "Вест Хэмом". Я сейчас нахожусь в Лондоне, чтобы найти решение по его трансферу. Это будет нелегко, но мы надеемся завершить переход на этой неделе. Мауро хочет покинуть Англию и ему нравится вариант с переходом в "Фиорентину". Сарате регулярно играет за "Вест Хэм", поэтому они не хотят его отпускать. Впрочем, наше желание - переход в "Фиорентину", - сказал агент и брат Сарате Роландо.

По некоторым данным, сумма трансфера составит порядка 3 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Сарате провел 21 матч за "Вест Хэм" и забил 5 голов. Ориентировочная стоимость форварда составляет 3 миллиона евро.