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    «Фиорентина» ведет переговоры по трансферу Сарате

    Аргентинский нападающий "Вест Хэма" Мауро Сарате может перейти в "Фиорентину".

    "Мы ведем переговоры с "Вест Хэмом". Я сейчас нахожусь в Лондоне, чтобы найти решение по его трансферу. Это будет нелегко, но мы надеемся завершить переход на этой неделе. Мауро хочет покинуть Англию и ему нравится вариант с переходом в "Фиорентину". Сарате регулярно играет за "Вест Хэм", поэтому они не хотят его отпускать. Впрочем, наше желание - переход в "Фиорентину", - сказал агент и брат Сарате Роландо.

    По некоторым данным, сумма трансфера составит порядка 3 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне 28-летний Сарате провел 21 матч за "Вест Хэм" и забил 5 голов. Ориентировочная стоимость форварда составляет 3 миллиона евро.

    Источник: Football Italia

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    21.01.2016 01:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 21 января 2016, 11:51

      Лучшее защитника возмите а то у вас там бардак

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    • ...
      Рейтинг: +55

      Batiqol 21 января 2016, 11:51

      Да он уже закончился куда его берёте.надо нормального форварда

      0
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