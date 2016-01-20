«Лестер» - «Тоттенхэм». Смотреть онлайн

Сегодня в рамках 1/32 финала Кубка Англии состоится встреча между «Лестером» и «Тоттенхэмом». Первый матч между командами завершился со счетом 2:2 и тогда "шпоры" сумели вырвать ничью лишь на последних минутах.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Лестер" - "Тоттенхэм", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 22:45.