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    «Вест Хэм» готов предложить 13 миллионов за Балотелли

    «Вест Хэм» проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля» Марио Балотелли.

    Сообщается, что главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич находится в поисках усиления для своей атакующей линии и рассматривает Балотелли в качестве одного из кандидатов. По информации источника, лондонцы готовы заплатить за футболиста 13 миллионов евро.

    Сейчас Балотелли выступает на правах аренды за «Милан». В нынешнем сезоне Серии А он сыграл четыре матча и забил один гол. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    17.01.2016 01:16
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      nblx 17 января 2016, 07:14

      13 миллионов за это ДНО!? Очень дорогое дно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 17 января 2016, 01:36

      Может не надо. Игрок сильно переоценён.

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