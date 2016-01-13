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    «Ливерпуль» - «Арсенал». Онлайн-трансляция

    Сегодня в центральном матче 21-го тура чемпионата Англии сыграют «Ливерпуль», занимающий девятую позицию в турнирной таблице, и лидер первенства - лондонский «Арсенал».

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» - «Арсенал». Начало в 23:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2016 21:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 13 января 2016, 23:14

      Может быть заруба,а ещё интереснее будет Лестер-Арсенал!!!

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      Рейтинг: +9

      malotkinz 13 января 2016, 22:24

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