Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чичарито: «Можно подписать контракт на 10 лет, но через полгода все может измениться»

    Форвард «Байера» Чичарито заявил, что не знает, как может повернуться его карьера в ближайшее время. Несмотря на то, что его контракт с «фармацевтами» завершится только в 2018-м году, игрок отметил, что все может измениться в течении полугода.

    «Никогда нельзя предсказать развитие событий. Я выступал в таких клубах, как «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Байер» в последние годы. Однако срок контракта в футболе совершенно ни к на что не влияет. Ты можешь подписать соглашение на 10-12 лет, а можешь продлить на год, и все равно полгода может все измениться», – сказал Чичарито.

    В нынешнем сезоне мексиканский нападающий провел в составе леверкузенского клуба 14 поединков и забил 11 мячей.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2016 07:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11