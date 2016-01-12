Чичарито: «Можно подписать контракт на 10 лет, но через полгода все может измениться»

Форвард «Байера» Чичарито заявил, что не знает, как может повернуться его карьера в ближайшее время. Несмотря на то, что его контракт с «фармацевтами» завершится только в 2018-м году, игрок отметил, что все может измениться в течении полугода.

«Никогда нельзя предсказать развитие событий. Я выступал в таких клубах, как «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Байер» в последние годы. Однако срок контракта в футболе совершенно ни к на что не влияет. Ты можешь подписать соглашение на 10-12 лет, а можешь продлить на год, и все равно полгода может все измениться», – сказал Чичарито.

В нынешнем сезоне мексиканский нападающий провел в составе леверкузенского клуба 14 поединков и забил 11 мячей.