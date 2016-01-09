Ван Гаал: «Всегда тяжело играть против таких команд»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал победу в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

«Против таких команд всегда сложно играть. У них десять-одиннадцать игроков находятся за линией мяча. Нужно играть быстрее, чем играли мы в первом тайме. Во второй половине дела пошли немного лучше, мы создали немного больше моментов. Защищаться легче, чем нападать», – сказал ван Гаал.

Также наставник манкунианцев назвал заслуженным пенальти на последних минутах, с которого был забит единственный гол в этой встрече.

«Пенальти был заслуженным, и самое главное – это то, что мы выиграли этот матч. Я сказал парням, что самое важное – это наш выход в следующий раунд».