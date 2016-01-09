Ленс может поменять «Сандерленд» на «Аякс»

Полузащитник "Сандерленда" Джермейн Ленс может перейти в "Аякс". Об этом заявил главный тренер голландского клуба Франк де Бур.

«Мы уже были близки к подписанию Ленса, но летом он предпочел вариант с «Сандерлендом». Я думаю, сейчас у нас более реальные шансы на этот трансфер. Нам нужен голландский футболист, который станет лидером атаки. Что касается его зарплаты, то я не думаю, что это станет проблемой», - сказал Франк де Бур.

Напомним, Ленс вступил в открытый конфликт с главным тренером «Сандерленда» Сэмом Эллардайсом, после чего был отстранен от тренировок с первой командой и оштрафован на 100 тысяч фунтов. Кроме того, руководство «Сандерленда» приняло решение расстаться с футболистом уже в ближайшее время.