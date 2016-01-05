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    «Дженоа» – «Сампдория». Смотреть онлайн

    Обе команды располагаются рядом с зоной вылета, однако плотность в середине турнирной таблицы Серии А сейчас такова, что одна победа может поднять "Сампдорию" сразу на десятую строчку. Дела же "Дженоа" идут гораздо хуже: кроме положения "на грани", в последних четырех турах команде сопутствуют лишь поражения.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2016 21:38
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