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    Мексес: «Это печально, что «Милан» в последние годы не играет в Лиге чемпионов»

    Защитник "Милана" Филипп Мексес рассказал о задачах своей команды на ближайшее будущее. По словам футболиста, красно-черные должны каждый год играть в Лиге чемпионов.

    "Это печально, что команда в последние годы не играет в Лиге чемпионов. Печально, потому что "Милан" должен играть там каждый год. Мы должны вернуться на самый высокий уровень. Надеюсь, нам это удастся, и у "Милана" снова появится игрок, который завоюет "Золотой мяч". Это будет говорить о том, что в нашей команде выступает лучший футболист мира", – отметил Мексес.

    Источник: Goal.com

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    28.11.2015 17:43
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