Мексес: «Это печально, что «Милан» в последние годы не играет в Лиге чемпионов»

Защитник "Милана" Филипп Мексес рассказал о задачах своей команды на ближайшее будущее. По словам футболиста, красно-черные должны каждый год играть в Лиге чемпионов.

"Это печально, что команда в последние годы не играет в Лиге чемпионов. Печально, потому что "Милан" должен играть там каждый год. Мы должны вернуться на самый высокий уровень. Надеюсь, нам это удастся, и у "Милана" снова появится игрок, который завоюет "Золотой мяч". Это будет говорить о том, что в нашей команде выступает лучший футболист мира", – отметил Мексес.